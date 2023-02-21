Митяев Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Митяев Николай Андреевич
Мать: Митяева Феодосия
Рождение ребёнка
10.07.1910
Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Митяев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна
Смерть
05.03.1953