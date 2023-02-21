Митяев Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяев Максим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Митяев Николай Андреевич

Мать: Митяева Феодосия

Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Митяев Петр Максимович

Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Митяев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Митяев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Митяев Иван Максимович

Мать ребёнка: Митяева Аграфена Михеевна

Смерть
05.03.1953
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