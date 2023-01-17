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Лапшин Иван Орефьевич

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Место рождения

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Орефий

Мать: не указана

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Елизавета Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно
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