Орестова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Ильин Орест
Мать: Ерофеева Васса
Бракосочетание
01.05.1888 ст.
Муж: Арсеньев Василий
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.
Дочь: Васильева Дарья
Отец ребёнка: Арсеньев Василий
Бракосочетание
04.04.1893 ст.
Муж: Михайлов Никита
Свидетели Никон Трофимов, Савватий Орестов
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Сын: Никитин Антоний
Отец ребёнка: Михайлов Никита
Рождение ребёнка
10.05.1897 ст.
Сын: Васильев Иссая
Отец ребёнка: Арсеньев Василий
Рождение ребёнка
08.05.1900 ст.
Сын: Васильев Николай
Отец ребёнка: Арсеньев Василий
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Дочь: Васильева Пелагея
Отец ребёнка: Арсеньев Василий
Смерть
Неизвестно