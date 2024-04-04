Орестова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орестова Евдокия

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Ильин Орест

Мать: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
01.05.1888 ст.

Муж: Арсеньев Василий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.

Дочь: Васильева Дарья

Отец ребёнка: Арсеньев Василий

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.04.1893 ст.

Муж: Михайлов Никита

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Никон Трофимов, Савватий Орестов
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Сын: Никитин Антоний

Отец ребёнка: Михайлов Никита

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.05.1897 ст.

Сын: Васильев Иссая

Отец ребёнка: Арсеньев Василий

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1900 ст.

Сын: Васильев Николай

Отец ребёнка: Арсеньев Василий

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Дочь: Васильева Пелагея

Отец ребёнка: Арсеньев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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