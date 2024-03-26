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Поляков Арон Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Маргарита Ароновна

Мать ребёнка: Полякова (Баранова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Борис Аронович

Мать ребёнка: Полякова (Баранова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Юрий Аронович

Мать ребёнка: Полякова (Баранова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Баранова) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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