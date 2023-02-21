Нехт Виктор Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1960
Дата смерти04.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1980
Дочь: Нехт Валерия Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.1993