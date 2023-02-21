Нехт Виктор Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехт Виктор Робертович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1960

Дата смерти

04.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1980

Дочь: Нехт Валерия Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.1993
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