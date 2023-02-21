Кусярбаев Гайса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1942
Рождение ребёнка
05.06.1956
Дочь: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Мать ребёнка: Кусярбаева Хамдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусярбаева Сания Гайсовна
Мать ребёнка: Кусярбаева Хамдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусярбаева Байза Гайсовна
Мать ребёнка: Кусярбаева Хамдия
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно