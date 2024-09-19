Никифорова Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Терентий
Рождение ребёнка
31.01.1891 ст.
Дочь: Терентьева Агата
Отец ребёнка: Михайлов Терентий
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.
Сын: Терентьев Григорий
Отец ребёнка: Михайлов Терентий
Смерть
Неизвестно