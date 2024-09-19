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Никифорова Екатерина

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Никифор

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Терентий

Рождение ребёнка
31.01.1891 ст.

Дочь: Терентьева Агата

Отец ребёнка: Михайлов Терентий

Зиновково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Сын: Терентьев Григорий

Отец ребёнка: Михайлов Терентий

Зиновково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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