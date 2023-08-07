Емельянов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Емельянов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр (ст) Алексеевич
Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973