Емельянов Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Емельянов Федор Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр (ст) Алексеевич

Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов ? Алексеевич

Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Емельянова Елизавета Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Елизавета Савельевна

Смерть
1973
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