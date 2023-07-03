Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Дмитриева

Ирина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1682

Дата смерти

Около 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1670 и 1680 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Сын: Георгий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Давыдов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Савва Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Давыдов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Нестор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Давыдов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1753
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.