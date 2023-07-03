Ирина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1682
Дата смертиОколо 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Сын: Георгий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Савва Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Давыдов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Нестор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Давыдов
Смерть
Около 1753