Большакова (Золотухина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Золотухина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

03.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1961

Сын: Большаков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1967

Сын: Большаков Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрпалова _ Николаевна

Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин _ Николаевич

Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Николай Никонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Евгений Николаевич

Смерть
03.04.2010
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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