Большакова (Золотухина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1926
Дата смерти03.04.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1961
Сын: Большаков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1967
Сын: Большаков Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрпалова _ Николаевна
Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2010