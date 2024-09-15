Свищ Домникия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1751 и 1752
Дата смерти06.06.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1752
Отец: Мартын
Рождение ребёнка
До 1775
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1777
Сын: Свищ Харитон
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1780
Сын: Свищ Сила
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
24.02.1782
Сын: Свищ Иоан
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
21.08.1788
Сын: Свищ Петр
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
09.04.1792
Сын: Свищ Михаил
Отец ребёнка: Свищ Федор
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Смерть
06.06.1792
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет