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Свищ Домникия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1751 и 1752

Дата смерти

06.06.1792

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1752

Отец: Мартын

Мать: (Ситченко) Татиана Семеновна

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Свищ Корней Фёдорович

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1777

Сын: Свищ Харитон

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1780

Сын: Свищ Сила

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
24.02.1782

Сын: Свищ Иоан

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
21.08.1788

Сын: Свищ Петр

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
09.04.1792

Сын: Свищ Михаил

Отец ребёнка: Свищ Федор

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Смерть
06.06.1792
Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет

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