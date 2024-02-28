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Саксин Александр Егоров

Место рождения

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г

Дата рождения

20.11.1856

Дата смерти

23.04.1905

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1834 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1856

Отец: Саксин Егор Николаев

Мать: Анна Иванова

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Бракосочетание
15.05.1887

Жена: Федосья Спиридонова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1887г. Хоровой музыкант 13-ого пехотного Белозерского полка
Смерть
23.04.1905
Павловский Посад
Причина смерти: не указана
Похороны
Неизвестно
Московская губерния Богородский уезд Павловский Посад г., Воскресенская церковь, Приходское кладбище
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