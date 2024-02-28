Саксин Александр Егоров
Место рожденияОбуховская слобода Богородского уезда Московской г
Дата рождения20.11.1856
Дата смерти23.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1856
Отец: Саксин Егор Николаев
Мать: Анна Иванова
Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Бракосочетание
15.05.1887
Жена: Федосья Спиридонова
Работа или профессия
Неизвестно
В 1887г. Хоровой музыкант 13-ого пехотного Белозерского полка
Смерть
23.04.1905
Павловский Посад
Причина смерти: не указана
Похороны
Неизвестно
Московская губерния Богородский уезд Павловский Посад г., Воскресенская церковь, Приходское кладбище