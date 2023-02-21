Орлова (Вшивцева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Вшивцева) Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вшивцев Василий Нестерович

Мать: Вшивцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Орлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Агап Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Орлов Нефед Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Лукянович

Смерть
После 1763
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