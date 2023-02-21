Орлова (Вшивцева) Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Вшивцев Василий Нестерович
Мать: Вшивцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Орлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Агап Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Орлов Нефед Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Лукянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Лукянович
Смерть
После 1763