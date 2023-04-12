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Рольман Николай Иосифович

Место рождения

г. Копейск Челябинская область

Дата рождения

28.01.1950

Дата смерти

12.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950

Отец: Рольман Иосиф Николаевич

Мать: Рольман (Ремхе) Магдалина Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1976

Сын: Рольман Константин Николаевич

Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1983

Дочь: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1983

Дочь: Наст (Рольман) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна

Смерть
12.04.2023

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