Рольман Николай Иосифович
Место рожденияг. Копейск Челябинская область
Дата рождения28.01.1950
Дата смерти12.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950
Рождение ребёнка
08.06.1976
Сын: Рольман Константин Николаевич
Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1983
Дочь: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1983
Дочь: Наст (Рольман) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна
Смерть
12.04.2023