Симанский Алексий (Сергей) Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.11.1877
Дата смерти17.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1906
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1906 по 1911
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1911 по 1922
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1922 по 1926
г. Каркалинск, Каркалинская обл., Казахстан
Место жительства
С 1926 по 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1970
Смерть
17.04.1970