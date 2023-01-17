Симанский Алексий (Сергей) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанский Алексий (Сергей) Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.11.1877

Дата смерти

17.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1906
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1906 по 1911
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1911 по 1922
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1922 по 1926
г. Каркалинск, Каркалинская обл., Казахстан
Место жительства
С 1926 по 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.04.1970
Москва, город федерального значения Москва
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