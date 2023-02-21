Косьминых Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Косьминых Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Косьминых Иван
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
01.03.1860
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
03.06.1864
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
21.12.1865
Сын: Косьминых Стефан
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
08.08.1868
Сын: Козмин Лавр
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Косьминых Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косьминых Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно