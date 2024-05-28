Крутикова (Рысева) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Рысева) Таисия Алексеевна

Место рождения

Шевелевское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Рысев Алексей Филиппович

Мать: Рысева Федосья Семенова

Шевелевское, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Крутиков Поликарп Гаврилович

Увельки, Туринский, Свердловская область
Поручители: По жениху: дер.Рыгач кр. Илья Андреев Сырков и дер. Увелек кр. Николай Прокопьев Крутиков По невесте: дер. Увелек кр. Григорий Петров Лахтин и дер. Шевелевой кр. Петр Григорьев Стариков
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Мартынова (Крутикова) Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Крутиков Поликарп Гаврилович

Увельки, Туринский, Свердловская область
В МК запись о рождении по старому календарю 23.01.1914 Восприемники: Деревни Увелек крестьянин Алексий Гаврилов Лахтин 1й и крестьянская жена Феодора Петрова Лахтина
Смерть
Неизвестно

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