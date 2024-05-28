Крутикова (Рысева) Таисия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1887
Отец: Рысев Алексей Филиппович
Мать: Рысева Федосья Семенова
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Поручители: По жениху: дер.Рыгач кр. Илья Андреев Сырков и дер. Увелек кр. Николай Прокопьев Крутиков По невесте: дер. Увелек кр. Григорий Петров Лахтин и дер. Шевелевой кр. Петр Григорьев Стариков
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Мартынова (Крутикова) Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Крутиков Поликарп Гаврилович
В МК запись о рождении по старому календарю 23.01.1914 Восприемники: Деревни Увелек крестьянин Алексий Гаврилов Лахтин 1й и крестьянская жена Феодора Петрова Лахтина
Смерть
Неизвестно