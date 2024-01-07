Громыко (Сироткина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубенкова (Громыко) Анастасия (Наля) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Пименович Громыко
Старая Мильча, Дятловичская волость, Гомельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно