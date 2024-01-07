Громыко (Сироткина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громыко (Сироткина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ат
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубенкова (Громыко) Анастасия (Наля) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Пименович Громыко

Старая Мильча, Дятловичская волость, Гомельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Пименович Громыко

Смерть
Неизвестно

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