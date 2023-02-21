Воронов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Воронов Михаил
Мать: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воронов Николай
Мать ребёнка: Воронова Татьяна
с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 01.01.1894
Сын: Воронов Иван
Мать ребёнка: Воронова Татьяна
Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1898
Сын: Воронов Иван
Мать ребёнка: Воронова Татьяна
Смерть
Неизвестно