Воронов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Воронов Михаил

Мать: Воронова Екатерина

Рождение ребёнка
1887

Сын: Воронов Николай

Мать ребёнка: Воронова Татьяна

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 01.01.1894

Сын: Воронов Иван

Мать ребёнка: Воронова Татьяна

Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1898

Сын: Воронов Иван

Мать ребёнка: Воронова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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