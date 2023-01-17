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Мария Наумовна

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Место рождения

Мошнино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Наум

Мать: не указана

Мошнино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1807

Сын: Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
18.04.1809

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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