Мария Наумовна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1807
Сын: Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
18.04.1809
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно