Вершинин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вершинин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Алевтина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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