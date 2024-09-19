Вершинин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вершинин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Алевтина Николаевна
Смерть
Неизвестно