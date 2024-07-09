Дмитриева Федорова Иванова Матрона Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева Федорова Иванова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1797

Сын: Логгинов Тимофей

Отец ребёнка: Логинов Акинфий

Сельцо Кошнево, вотчина помещицы Натальи Дмитриевой
Рождение ребёнка
19.03.1802

Дочь: Логгинов Дарья

Отец ребёнка: Логинов Акинфий

Сельцо Кошнево, Вотчина помещицы Веры Яковлевой,дочь Хлоповой
Рождение ребёнка
13.07.1804

Дочь: Логгинов Калина

Отец ребёнка: Логинов Акинфий

Вотчина Веры Яковлевой, сельцо Кошнево
Смерть
Неизвестно

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