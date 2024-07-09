Дмитриева Федорова Иванова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1797
Сын: Логгинов Тимофей
Отец ребёнка: Логинов Акинфий
Сельцо Кошнево, вотчина помещицы Натальи Дмитриевой
Рождение ребёнка
19.03.1802
Дочь: Логгинов Дарья
Отец ребёнка: Логинов Акинфий
Сельцо Кошнево, Вотчина помещицы Веры Яковлевой,дочь Хлоповой
Рождение ребёнка
13.07.1804
Дочь: Логгинов Калина
Отец ребёнка: Логинов Акинфий
Вотчина Веры Яковлевой, сельцо Кошнево
Смерть
Неизвестно