Иванников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванников Василий Иванович

Иванников Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Иванников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Мефодий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close