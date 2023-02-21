Иванников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иванников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Мефодий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край