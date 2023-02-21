Мельникова (Исакова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Исакова) Елена Петровна

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Место рождения

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей

Дата рождения

24.05.1909

Дата смерти

15.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909

Отец: Исаков Петр Христохорович

Мать: Исакова Татьяна Борисовна

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей
Рождение ребёнка
13.04.1950

Дочь: Лихачева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Сергеевич

Иркутская область, г. Тулун
Смерть
15.12.1989
Иркутская область, г. Тулун
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