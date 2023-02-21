Мельникова (Исакова) Елена Петровна
Место рожденияИркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей
Дата рождения24.05.1909
Дата смерти15.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1909
Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей
Рождение ребёнка
13.04.1950
Дочь: Лихачева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Сергеевич
Иркутская область, г. Тулун
Смерть
15.12.1989
Иркутская область, г. Тулун