Шиханов Венедикт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиханов Венедикт Петрович

Шиханов Венедикт Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1932

Дата смерти

01.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиханова Зоя Павловна

костромская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиханова Зоя Павловна

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиханова Зоя Павловна

Смерть
01.09.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close