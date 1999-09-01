Шиханов Венедикт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1932
Дата смерти01.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиханова Зоя Павловна
костромская обл.
Рождение ребёнка
30.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиханова Зоя Павловна
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиханова Зоя Павловна
Смерть
01.09.1999