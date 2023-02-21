Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1959
Дата смерти10.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959
Рождение ребёнка
15.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докучаев Виктор Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докучаев Виктор Александрович
Смерть
10.10.1991