Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1959

Дата смерти

10.10.1991

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959

Отец: Портных Вадим Иванович

Мать: Портных Ирина Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докучаев Виктор Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докучаев Виктор Александрович

Смерть
10.10.1991
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