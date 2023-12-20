Масленикова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Масленикова) Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Маслеников Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Маслеников Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Маслеников Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Маслеников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Маслеников Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Масленикова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно