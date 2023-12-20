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Масленикова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Масленикова) Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Маслеников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Маслеников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Маслеников Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Маслеников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Маслеников Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Масленикова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Маслеников Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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