Коновалов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Михаил Иванович

Коновалов Михаил Иванович

Место рождения

Коноваловка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноваловка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Жена: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Коновалова) Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Сын: Коновалов Флор Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.