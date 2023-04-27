Коновалов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Коновалова) Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Коновалов Флор Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно