Власова Александра
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Влас Мартемьянов
Мать: Нениле Флорова
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Якимов Иван
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Якимов Иван
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Якимов Иван
Рождение ребёнка
1849
Сын: Печенев Лукиллиан Иванович
Отец ребёнка: Якимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимов Иван
Смерть
Неизвестно