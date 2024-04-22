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Власова Александра

Место рождения

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Влас Мартемьянов

Мать: Нениле Флорова

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Печенев Василий Иванович

Отец ребёнка: Якимов Иван

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1840

Сын: Печенев Флор Иванович

Отец ребёнка: Якимов Иван

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Печенев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Якимов Иван

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Печенев Лукиллиан Иванович

Отец ребёнка: Якимов Иван

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Иван

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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