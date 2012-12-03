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Лобанова Алеся Александровна
Лобанова Алеся Александровна
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Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
03.12.2012
Пол
Женский
Отец
Лобанов Александр Игоревич
1989 г.р.
Мать
Лобанова (Мартынова) Виктория Юрьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2012
Отец:
Лобанов Александр Игоревич
Мать:
Лобанова Виктория Юрьевна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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