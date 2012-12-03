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Лобанова Алеся Александровна

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

03.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2012

Отец: Лобанов Александр Игоревич

Мать: Лобанова Виктория Юрьевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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