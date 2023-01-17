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Киселёв Александр Фёдорович
Киселёв Александр Фёдорович
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Место рождения
Студенец
, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения
1916
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Киселёв Федор Николаевич
Около 1887 г.р.
Мать
Киселёва (Морозова) Анастасия Павловна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Киселёв Федор Николаевич
Мать:
Киселёва Анастасия Павловна
Студенец
, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1998
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