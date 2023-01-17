Блинов Агафон Никитин
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1736
Отец: Блинов Никита Никифоров
Мать: Блинова Акулина Семенова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Агафонова
Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Петр Агафонов
Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Петрова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
Неизвестно