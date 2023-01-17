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Блинов Агафон Никитин

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Блинов Никита Никифоров

Мать: Блинова Акулина Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Агафонова

Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1764

Сын: Блинов Федор Агафонов

Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Петр Агафонов

Мать ребёнка: Блинова Ирина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Петрова

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
Неизвестно
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