Федоров Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Федоров Илья Ермолаевич
Мать: Федорова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоров Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Моисеевна
Смерть
Неизвестно