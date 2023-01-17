Федоров Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Дмитрий Ильич

Федоров Дмитрий Ильич

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Федоров Илья Ермолаевич

Мать: Федорова Софья Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Моисеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоров Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Моисеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Моисеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close