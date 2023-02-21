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Копелиович Михаил Августович
Копелиович Михаил Августович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1964
Пол
Мужской
Отец
Копелиович Август Борисович
1929 г.р.
Мать
Вихман Софья Борисовна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1964
Отец:
Копелиович Август Борисович
Мать:
Вихман Софья Борисовна
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