Иванова (Иванова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901
Отец: Иванов Семен Егорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Крещение
18.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Смерть
Неизвестно