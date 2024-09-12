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Иванова (Иванова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901

Отец: Иванов Семен Егорович

Мать: Иванова Акилина Семеновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Крещение
18.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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