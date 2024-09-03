Федорова (Сафиуллина) Розина Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Сафиуллина) Розина Ахатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Алексей Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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