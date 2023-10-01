Башкатова (Милюкова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милюков Александр
Мать: Милюкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкатов Семен Степанович
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1897
Сын: Башкатов Максим Степанович
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Иванова Лукерия Степановна
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Иванова (Башкатова) Лукерия Степановна
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Рождение ребёнка
03.04.1904
Дочь: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Башкатов Анисим Степанович
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
Смерть
1942