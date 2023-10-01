Башкатова (Милюкова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашкатова (Милюкова) Екатерина Александровна

Башкатова (Милюкова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милюков Александр

Мать: Милюкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкатов Семен Степанович

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкатов Степан Ульянович

Рождение ребёнка
28.02.1897

Сын: Башкатов Максим Степанович

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Иванова Лукерия Степановна

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Иванова (Башкатова) Лукерия Степановна

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Рождение ребёнка
03.04.1904

Дочь: Ледовская (Башкатова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Башкатов Анисим Степанович

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.