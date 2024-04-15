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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувакин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Кувакин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувакин Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Кувакин Митрофан
Рождение ребёнка
?.05.1934
Сын: Кувакин Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Кувакин Митрофан