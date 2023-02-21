Трефилов Андрей
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.09.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трефилов Федор
Мать: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
25.09.1860
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
09.11.1879
Жена: Трефилова Анна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.01.1881
Сын: Трефилов Григорий
Мать ребёнка: Трефилова Анна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия