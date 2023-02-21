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Трефилов Андрей

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трефилов Федор

Мать: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
25.09.1860
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
09.11.1879

Жена: Трефилова Анна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.01.1881

Сын: Трефилов Григорий

Мать ребёнка: Трефилова Анна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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