Козицына Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козицына Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козицын Сергей Викторинович

Отец ребёнка: Козицын Викторин Пафнутьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козицын Константин Викторинович

Отец ребёнка: Козицын Викторин Пафнутьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козицын Викторин Пафнутьевич

Смерть
Неизвестно

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