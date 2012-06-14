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Гришанова Елизавета Андреевна

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Место рождения

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

28.06.1939

Дата смерти

14.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939

Отец: Гришанов Андрей Викторович

Мать: Гришанова (Гришанова) Мария Степановна

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Заворухин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Заворухин Владимир Алексеевич

Малиновка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
14.06.2012
Озерск, Озерский, Калининградская область

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