Гришанова Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1939
Дата смерти14.06.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Заворухин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Заворухин Владимир Алексеевич
Смерть
14.06.2012
Озерск, Озерский, Калининградская область