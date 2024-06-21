Царёв Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦарёв Василий

Царёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Царёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Царёва Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царёва Анна Павловна

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