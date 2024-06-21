Царёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Царёва Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царёв Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Царёва Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царёва Анна Павловна