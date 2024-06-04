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Шатунова Фекла Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Василий Филимонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Шатунова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Шатунов Василий Филимонов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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