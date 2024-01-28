Анна *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Антонович
Казахстан,г.Шахтинск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1973
Дочь: Волкова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Антонович
Казахстан,г.Шахтинск