Анна * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Антонович

Казахстан,г.Шахтинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
?.11.1973

Дочь: Волкова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Антонович

Казахстан,г.Шахтинск

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