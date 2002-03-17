Рой Мария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1925
Дата смерти17.03.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: Рой Давыд Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1952
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1955
Дочь: Караджева Лидия Хасановна
Отец ребёнка: Караджев Хасан Ахметович
Рождение ребёнка
01.03.1957
Дочь: Караджева Тамара Хасановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1959
Дочь: Караджева Любовь Хасановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1961
Сын: Караджев Руслан Хасанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1963
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2002