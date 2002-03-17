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Рой Мария Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Рой Давыд Петрович

Мать: Галушко Евдокия Кирсановна

Рождение ребёнка
29.01.1952

Сын: Рой Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1955

Дочь: Караджева Лидия Хасановна

Отец ребёнка: Караджев Хасан Ахметович

Рождение ребёнка
01.03.1957

Дочь: Караджева Тамара Хасановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.1959

Дочь: Караджева Любовь Хасановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1961

Сын: Караджев Руслан Хасанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1963

Сын: Караджев Борис Хасанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караджев Хасан Ахметович

Смерть
17.03.2002
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