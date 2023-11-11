(Васильева) Анастасия Евграфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.03.1915
Дата смерти17.07.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1915
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
17.07.1915 ст.
Запись № 27 о смерти 17 июля 1915 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева – Анастасии. Умерла в 1 год от поноса.
Похороны
18.07.1915 ст.
Похоронена "на местном кладбище".