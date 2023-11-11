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(Васильева) Анастасия Евграфовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около ?.03.1915

Дата смерти

17.07.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1915

Отец: Васильев Евграф Акимович

Мать: Васильева (Блинова) Васса Терентьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
17.07.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 27 о смерти 17 июля 1915 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева – Анастасии. Умерла в 1 год от поноса.
Похороны
18.07.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на местном кладбище".

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