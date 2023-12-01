Казакевич Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНаричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1878 ст.
Дочь: Казакевич Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1885 ст.
Дочь: Казакевич Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1890 ст.
Сын: Казакевич Василий Иванович
Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно