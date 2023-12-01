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Казакевич Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Казакевич Иван Моисеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1878 ст.

Дочь: Казакевич Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1885 ст.

Дочь: Казакевич Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1889 ст.

Сын: Казакевич Архип Иванович

Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1890 ст.

Сын: Казакевич Василий Иванович

Отец ребёнка: Казакевич Иван Моисеевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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