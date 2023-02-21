Кириллов Яков Масканович (Лесканович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Яков Масканович (Лесканович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.

Сын: Кириллов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Маркеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Филипп Панферович Варвара Елеазаровна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Ольга Маркеевна

Смерть
Неизвестно
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