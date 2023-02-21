Кириллов Яков Масканович (Лесканович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.
Сын: Кириллов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Маркеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Филипп Панферович Варвара Елеазаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно