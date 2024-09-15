Шомина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смерти08.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Шомина Аполлинария Константинова
Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев
1900
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Сын: Шомин Африкан Константинович
Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 900 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/900 Метрическая книга Во... Показать все
Смерть
08.01.1913 ст.
42 года от водянки Метрическая книга Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1913 год. ГАВО фонд №496, опись №38, дело №102, стр. 48 https://yandex.ru/archive/catalog/f3b787e8-6d06-471c-b90... Показать все