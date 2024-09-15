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Шомина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

08.01.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомин Константин Андреев

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Шомина Аполлинария Константинова

Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1900
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Сын: Шомин Африкан Константинович

Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 900 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/900 Метрическая книга Во... Показать все
Смерть
08.01.1913 ст.
Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
42 года от водянки Метрическая книга Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1913 год. ГАВО фонд №496, опись №38, дело №102, стр. 48 https://yandex.ru/archive/catalog/f3b787e8-6d06-471c-b90... Показать все

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