Зоригт Пүрэвдорж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоригт Пүрэвдорж

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Пүрэвдорж Гомбосүрэн

Мать: Норжинханд Галсанчойндон

Рождение ребёнка
22.09.2015

Сын: Содбилэг Зоригт

Мать ребёнка: Боржигин Хулан Чулуунжав

Рождение ребёнка
26.05.2023

Дочь: Хүслэн Зоригт

Мать ребёнка: Боржигин Хулан Чулуунжав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боржигин Хулан Чулуунжав

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