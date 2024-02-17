Зоригт Пүрэвдорж
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: Пүрэвдорж Гомбосүрэн
Мать: Норжинханд Галсанчойндон
Рождение ребёнка
22.09.2015
Сын: Содбилэг Зоригт
Мать ребёнка: Боржигин Хулан Чулуунжав
Рождение ребёнка
26.05.2023
Дочь: Хүслэн Зоригт
Мать ребёнка: Боржигин Хулан Чулуунжав
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боржигин Хулан Чулуунжав